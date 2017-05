Зверев стал самым молодым «Мастерс»-чемпионом за 10 лет и дебютирует в Топ-10

20-летний Саша Зверев (16), в своем первом «Мастерс»-финале обыгравший Новака Джоковича (2) 6:4, 6:3, стал первым родившимся в 90-е игроком, завоевавшим титул этой серии.

Уроженец Гамбурга стал самым молодым чемпионом «Мастерса» с Майами-2007, где победил 19-летний Джокович, и завтра дебютирует в Топ-10 на десятом месте.

This is how the #NextGenATP 🌟 won his first ATP Masters 1000 crown....



Zverev beats Djokovic 6-4 6-4 👏#ibi17 pic.twitter.com/kAA6a1jm6t