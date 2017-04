Настасе удалили с матча Кубка Федерации за оскорбления в адрес судьи и сборной Великобритании

Капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе был удален с корта во время матча между Сораной Кырстей и британкой Йоханной Контой. После перепалки между Настасе, британской командой и судьей арбитр отправил 70-летнего румына на трибуны, а его место капитана заняла Моника Никулеску.

Как сообщают британские журналисты, Настасе нецензурно обращался к арбитру, а британок – Конту и капитана сборной Энне Кетавонг – назвал «суками». В итоге румынского капитана вообще удалили с корта и отправили в раздевалку.

Конфликт начался, когда судья попросил румынских болельщиков вести себя сдержаннее и уважать игроков, на что Настасе возразил, что «это не опера, какого хрена тебе надо». После этого начался спор, и судья попросил его покинуть корт. Уходя, Настасе оскорбил его и британок. Конта после этого в слезах ушла в раздевалку.

Матч на какое-то время был остановлен, и первая ракетка Румынии Симона Халеп пыталась успокоить трибуны. После возобновления матча Конта выиграла пять геймов подряд и одержала победу со счетом 6:2, 6:3.

По правилам ITF, такое поведение капитана сборной могло стать причиной как для присуждения сборной Румынии поражения к отдельном матче, так и во всей встрече в целом.

No deserves to be called what Konta and others were called. None other than by a Fed cup captain on tennis court...Deeply upsetting. pic.twitter.com/tgUgwiyqu9