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    Илие Настасе: «Посмотрим, какого цвета будет ребенок Серены. Молочный шоколад?»

    Теги Серена Уильямс происшествия WTA ITF Илие Настасе Энн Кетавонг

    Экс-первая ракетка мира, капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе прокомментировал беременность Серены Уильямс. Когда Симона Халеп по-английски отвечала на вопрос о Серене Уильямс во время командной пресс-конференции, Настасе по-румынски сказал: «Посмотрим, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?»

    Представитель ITF заявил, что по этому поводу уже начато расследование: «ITF не терпит высказываний, которые имеют дискриминационный или оскорбительный характер. Мы в курсе того, что якобы сказал Илие Настасе, и немедленно начали расследование, чтобы собрать все факты, прежде чем действовать».

    Также сообщается, что в пятницу Настасе спросил у капитана сборной Британии Энн Кетавонг, в каком номере она остановилась (вероятно, намекая, что может зайти к ней в гости). Кроме того, BBC сообщает, что во время командного ужина в четверг Настасе примерно то же самое сказал Кетавонг, которая сейчас ждет второго ребенка.

    Ранее Настасе обвинял Серену Уильямс в применении допинга.

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