Экс-первая ракетка мира, капитан сборной Румынии в Кубке Федерации Илие Настасе прокомментировал беременность Серены Уильямс. Когда Симона Халеп по-английски отвечала на вопрос о Серене Уильямс во время командной пресс-конференции, Настасе по-румынски сказал: «Посмотрим, какого цвета будет ребенок. Молочный шоколад?»

Представитель ITF заявил, что по этому поводу уже начато расследование: «ITF не терпит высказываний, которые имеют дискриминационный или оскорбительный характер. Мы в курсе того, что якобы сказал Илие Настасе, и немедленно начали расследование, чтобы собрать все факты, прежде чем действовать».

Также сообщается, что в пятницу Настасе спросил у капитана сборной Британии Энн Кетавонг, в каком номере она остановилась (вероятно, намекая, что может зайти к ней в гости). Кроме того, BBC сообщает, что во время командного ужина в четверг Настасе примерно то же самое сказал Кетавонг, которая сейчас ждет второго ребенка.

Ранее Настасе обвинял Серену Уильямс в применении допинга.