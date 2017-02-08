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    Ник Киргиос: «Ха-ха, Шаповалова даже не дисквалифицировали? Слишком круто»

    Теги происшествия ATP Ник Киргиос Денис Шаповалов

    Австралиец Ник Киргиос прокомментировал инцидент с 17-летним канадцем Денисом Шаповаловым, который в матче Кубка Дэвиса попал в судью мячом.

    «Ха-ха, даже без дисквалификации? Это слишком круто», – написал австралиец в твиттере (вскоре это сообщение было удалено).

    Напомним, что Киргиос, в прошлом году на «Мастерсе» в Торонто проигравший Шаповалову, неоднократно заявлял, что становится жертвой двойных стандартов и его наказывают за то поведение, которое другим игрокам прощают. Например, в прошлом году он был дисквалифицирован на три недели за неспортивное поведение на турнире в Шанхае.

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