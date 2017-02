Австралиец Ник Киргиос прокомментировал инцидент с 17-летним канадцем Денисом Шаповаловым, который в матче Кубка Дэвиса попал в судью мячом.

«Ха-ха, даже без дисквалификации? Это слишком круто», – написал австралиец в твиттере (вскоре это сообщение было удалено).

Напомним, что Киргиос, в прошлом году на «Мастерсе» в Торонто проигравший Шаповалову, неоднократно заявлял, что становится жертвой двойных стандартов и его наказывают за то поведение, которое другим игрокам прощают. Например, в прошлом году он был дисквалифицирован на три недели за неспортивное поведение на турнире в Шанхае.

Nick’s Twitter account is a bit like Snapchat...after 10 seconds everything disappears. pic.twitter.com/bGZMSmDvkn