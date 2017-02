Канада проиграла встречу в Кубке Дэвиса, когда Шаповалова дисквалифицировали за попадание мячом в судью

234-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов был снят с решающего матча домашней встречи 1/8 финала Кубка Дэвиса Канада – Великобритания.

Уступая №47 ATP Кайлу Эдмунду 3:6, 4:6, 1:2 (с брейком), 17-летний Шаповалов от досады выбил мяч с корта так, что тот попал в судью на вышке.

Теннисисту было засчитано техническое поражение, в результате чего его команда проиграла встречу.

