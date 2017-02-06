Канада проиграла встречу в Кубке Дэвиса, когда Шаповалова дисквалифицировали за попадание мячом в судью
234-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов был снят с решающего матча домашней встречи 1/8 финала Кубка Дэвиса Канада – Великобритания.
Уступая №47 ATP Кайлу Эдмунду 3:6, 4:6, 1:2 (с брейком), 17-летний Шаповалов от досады выбил мяч с корта так, что тот попал в судью на вышке.
Теннисисту было засчитано техническое поражение, в результате чего его команда проиграла встречу.
Should anyone want higher quality video... pic.twitter.com/0z7EXK9Yts— Peter Pan (@i_am_peterpan_) 5 февраля 2017 г.
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