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    Канада проиграла встречу в Кубке Дэвиса, когда Шаповалова дисквалифицировали за попадание мячом в судью

    Теги видео Кубок Дэвиса происшествия сборная Великобритании сборная Канады Кайл Эдмунд судьи Денис Шаповалов

    234-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов был снят с решающего матча домашней встречи 1/8 финала Кубка Дэвиса Канада – Великобритания.

    Уступая №47 ATP Кайлу Эдмунду 3:6, 4:6, 1:2 (с брейком), 17-летний Шаповалов от досады выбил мяч с корта так, что тот попал в судью на вышке.

    Теннисисту было засчитано техническое поражение, в результате чего его команда проиграла встречу.

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