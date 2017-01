Джокович предложил Истомину перейти к тай-брейку после 16-минутного первого гейма матча

Первый гейм матча второго круга Australian Open между Новаком Джоковичем (2) и Денисом Истоминым (WC) продолжался 16 минут, прежде чем шестикратный чемпион удержал подачу.

В переходе серб шутливо обратился к сопернику со словами: «Можем сразу перейти к тай-брейку, если хочешь».

So good: @DjokerNole & Istomin sit down after a 16 minute opening game of the match – Novak asks «should we just skip to tiebreak?» #ausopen pic.twitter.com/xWzjpQ18gz