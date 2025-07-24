Бублик вышел в 20-й полуфинал на уровне тура

30-я ракетка мира Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Китцбюэле.

Он обыграл Александра Шевченко со счетом 6:4, 6:2. При счете 3:1 во втором сете игра была приостановлена из-за дождя – матч возобновился спустя несколько часов.

Для Бублика это 20-й полуфинал на уровне тура. На этой стадии у него 13 побед и 6 поражений. В текущем сезоне он дошел до 1/2 финала в третий раз (2:0).

Казахстанец одержал шестую победу подряд. Со старта «Ролан Гаррос» его статистика – 15:2.

За выход в финал Бублик поборется с победителем пары Тиаго Зайбот Вилдж – Ботик ван де Зандшульп .