Бублик вышел в 20-й полуфинал на уровне тура
30-я ракетка мира Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Китцбюэле.
Он обыграл Александра Шевченко со счетом 6:4, 6:2. При счете 3:1 во втором сете игра была приостановлена из-за дождя – матч возобновился спустя несколько часов.
Для Бублика это 20-й полуфинал на уровне тура. На этой стадии у него 13 побед и 6 поражений. В текущем сезоне он дошел до 1/2 финала в третий раз (2:0).
Казахстанец одержал шестую победу подряд. Со старта «Ролан Гаррос» его статистика – 15:2.
За выход в финал Бублик поборется с победителем пары Тиаго Зайбот Вилдж – Ботик ван де Зандшульп.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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