Радукану одержала 20-ю победу в сезоне
46-я ракетка мира Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.
Она обыграла четырехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Наоми Осаку – 6:4, 6:2. Для нее это 20-я победа в сезоне.
Британка вышла в третий четвертьфинал в этом году. Ранее она доходила до этой стадии в Лондоне и Майами.
В следующем раунде Радукану сыграет с Марией Саккари.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
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