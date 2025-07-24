Радукану одержала 20-ю победу в сезоне

46-я ракетка мира Эмма Радукану вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне.

Она обыграла четырехкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Наоми Осаку – 6:4, 6:2. Для нее это 20-я победа в сезоне.

Британка вышла в третий четвертьфинал в этом году. Ранее она доходила до этой стадии в Лондоне и Майами.

В следующем раунде Радукану сыграет с Марией Саккари .