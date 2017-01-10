Киргиос в Сиднее вышел к журналистам в футболке с антитрамповским лозунгом

Первая ракетка Австралии Ник Киргиос, в понедельник в выставочном матче формата Fast4 в Сиднее обыгравший Рафаэля Надаля, после матча вышел к журналистам в футболке с надписью «К черту Дональда Трампа» и портретом избранного президента США.

В ответ на вопрос о футболке 21-летний теннисист сказал: «И так все понятно».