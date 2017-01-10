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    Киргиос в Сиднее вышел к журналистам в футболке с антитрамповским лозунгом

    Теги фото Ник Киргиос политика Дональд Трамп

    Первая ракетка Австралии Ник Киргиос, в понедельник в выставочном матче формата Fast4 в Сиднее обыгравший Рафаэля Надаля, после матча вышел к журналистам в футболке с надписью «К черту Дональда Трампа» и портретом избранного президента США.

    В ответ на вопрос о футболке 21-летний теннисист сказал: «И так все понятно».

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