Мини-футбол. Чемпионат России. 3-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Ухтой», «Сибиряк» против КПРФ, другие матчи
С 11 по 13 сентября на чемпионате России по мини-футболу пройдут матчи 3-го тура.
Чемпионат России по мини-футболу
Пари Суперлига
3-й тур
Первые матчи
11 сентября
Газпром-Югра – Ухта – 16.30
12 сентября
ИрАэро – Торпедо – 14.00
Сибиряк – КПРФ – 15.00
ЛКС – Норильский никель – 19.00
Новая генерация – Синара – 19.00
Кристалл – Тюмень – 20.00
Вторые матчи
12 сентября
Газпром-Югра – Ухта – 16.30
13 сентября
ИрАэро – Торпедо – 14.00
Сибиряк – КПРФ – 15.00
ЛКС – Норильский никель – 19.00
Новая генерация – Синара – 19.00
Кристалл – Тюмень – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Синара – 11 очков (4 игры), Норильский никель – 10 (4), Тюмень – 10 (4), КПРФ – 9 (4), Ухта – 9 (4), Торпедо – 7 (4), Кристалл – 3 (4), Газпром-Югра – 2 (2), ЛКС – 2 (4), Новая генерация – 2 (4), ИрАэро – 0 (2), Сибиряк – 0 (4).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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