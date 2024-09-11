Мини-футбол. Чемпионат России. 3-й тур. «Газпром-Югра» сыграет с «Ухтой», «Сибиряк» против КПРФ, другие матчи

С 11 по 13 сентября на чемпионате России по мини-футболу пройдут матчи 3-го тура.

Чемпионат России по мини-футболу Пари Суперлига 3-й тур Первые матчи 11 сентября Газпром-Югра – Ухта – 16.30 12 сентября ИрАэро – Торпедо – 14.00 Сибиряк – КПРФ – 15.00 ЛКС – Норильский никель – 19.00 Новая генерация – Синара – 19.00 Кристалл – Тюмень – 20.00 Вторые матчи 12 сентября Газпром-Югра – Ухта – 16.30 13 сентября ИрАэро – Торпедо – 14.00 Сибиряк – КПРФ – 15.00 ЛКС – Норильский никель – 19.00 Новая генерация – Синара – 19.00 Кристалл – Тюмень – 19.30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Турнирное положение : Синара – 11 очков (4 игры), Норильский никель – 10 (4), Тюмень – 10 (4), КПРФ – 9 (4), Ухта – 9 (4), Торпедо – 7 (4), Кристалл – 3 (4), Газпром-Югра – 2 (2), ЛКС – 2 (4), Новая генерация – 2 (4), ИрАэро – 0 (2), Сибиряк – 0 (4).