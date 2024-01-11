Мини-футбол. Чемпионат России. 12-й тур. «Торпедо» сыграет с «Тюменью», «Ухта» против «Новой генерации», другие матчи
12-14 января на чемпионате России по мини-футболу пройдут матчи 12-го тура.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
12-й тур
Первые матчи
12 января
Сиб-Транзит – КПРФ – 15.00
Сибиряк – Синара – 15.00
Тюмень – Торпедо – 17.00
Новая генерация – Ухта – 19.00
Кристалл – Газпром-Югра – 19.30
13 января
Норильский никель – ЛКС – 13.00
Вторые матчи
13 января
Сиб-Транзит – КПРФ – 10.00
Сибиряк – Синара – 11.00
Тюмень – Торпедо – 12.00
Новая генерация – Ухта – 16.00
Кристалл – Газпром-Югра – 17.30
14 января
Норильский никель – ЛКС – 11.00
Турнирное положение: Ухта – 52 очка (22 игры), Норильский никель – 44 (22), Газпром-Югра – 43 (22), Торпедо – 39 (22), КПРФ – 38 (22), Тюмень – 31 (22), Синара – 30 (21), Новая генерация – 30 (22), ЛКС – 24 (22), Сиб-Транзит – 21 (21), Сибиряк – 22 (22), Кристалл – 19 (21).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.