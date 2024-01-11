Мини-футбол. Чемпионат России. 12-й тур. «Торпедо» сыграет с «Тюменью», «Ухта» против «Новой генерации», другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень Липецк мини-футбол Сибиряк Новая генерация Ухта Торпедо Кристалл Сиб-Транзит Мини-футбол

12-14 января на чемпионате России по мини-футболу пройдут матчи 12-го тура.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

12-й тур

Первые матчи

12 января

Сиб-Транзит – КПРФ – 15.00

 

Сибиряк – Синара – 15.00

 

Тюмень – Торпедо – 17.00

 

Новая генерация – Ухта – 19.00

 

Кристалл – Газпром-Югра – 19.30


13 января

Норильский никель – ЛКС – 13.00

 

Вторые матчи

13 января

Сиб-Транзит – КПРФ – 10.00

 

Сибиряк – Синара – 11.00

 

Тюмень – Торпедо – 12.00

 

Новая генерация – Ухта – 16.00

 

Кристалл – Газпром-Югра – 17.30


14 января

Норильский никель – ЛКС – 11.00

 

Турнирное положение: Ухта – 52 очка (22 игры), Норильский никель – 44 (22), Газпром-Югра – 43 (22), Торпедо – 39 (22), КПРФ – 38 (22), Тюмень – 31 (22), Синара – 30 (21), Новая генерация – 30 (22), ЛКС – 24 (22), Сиб-Транзит – 21 (21), Сибиряк – 22 (22), Кристалл – 19 (21).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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