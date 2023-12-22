Мини-футбол. Чемпионат России. 11-й тур. «Сибиряк» сыграет с «Норильским никелем», «Тюмень» встретится с «Ухтой» и другие матчи

Теги чемпионат России Синара Газпром-Югра Норильский никель Тюмень Липецк результаты мини-футбол Сибиряк Новая генерация КПРФ Ухта Торпедо Кристалл Сиб-Транзит Мини-футбол

С 22 по 24 декабря пройдут матчи 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.

PARI Суперлига

Чемпионат России по мини-футболу

11-й тур

Первые матчи

22 декабря

Сибиряк – Норильский никель – 15.00

 

Тюмень – Ухта – 17.00

 

Новая генерация – Газпром-Югра – 19.00

 

Кристалл – Синара – 19.30

 

23 декабря

ЛКС – КПРФ – 13.00

 

Торпедо – Сиб-Транзит – 15.30

 

Вторые матчи

23 декабря

Тюмень – Ухта – 11.00

 

Сибиряк – Норильский никель – 12.00

 

Новая генерация – Газпром-Югра – 15.00

 

Кристалл – Синара – 19.30

 

24 декабря

ЛКС – КПРФ – 13.00

 

Торпедо – Сиб-Транзит – 14.00

 

Турнирное положение: Ухта – 49 очков (20 игр), Газпром-Югра – 40 (20), Норильский никель – 38 (20), КПРФ – 34 (20), Торпедо – 34 (20), Тюмень – 28 (20), Синара – 27 (20), Новая генерация – 27 (20), ЛКС – 22 (20), Сиб-Транзит – 21 (20), Сибиряк – 21 (20), Кристалл – 19 (20).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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