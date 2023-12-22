Мини-футбол. Чемпионат России. 11-й тур. «Сибиряк» сыграет с «Норильским никелем», «Тюмень» встретится с «Ухтой» и другие матчи
С 22 по 24 декабря пройдут матчи 11-го тура чемпионата России по мини-футболу.
PARI Суперлига
Чемпионат России по мини-футболу
11-й тур
Первые матчи
22 декабря
Сибиряк – Норильский никель – 15.00
Тюмень – Ухта – 17.00
Новая генерация – Газпром-Югра – 19.00
Кристалл – Синара – 19.30
23 декабря
ЛКС – КПРФ – 13.00
Торпедо – Сиб-Транзит – 15.30
Вторые матчи
23 декабря
Тюмень – Ухта – 11.00
Сибиряк – Норильский никель – 12.00
Новая генерация – Газпром-Югра – 15.00
Кристалл – Синара – 19.30
24 декабря
ЛКС – КПРФ – 13.00
Торпедо – Сиб-Транзит – 14.00
Турнирное положение: Ухта – 49 очков (20 игр), Газпром-Югра – 40 (20), Норильский никель – 38 (20), КПРФ – 34 (20), Торпедо – 34 (20), Тюмень – 28 (20), Синара – 27 (20), Новая генерация – 27 (20), ЛКС – 22 (20), Сиб-Транзит – 21 (20), Сибиряк – 21 (20), Кристалл – 19 (20).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.