Сборная России по мини‑футболу проведет два товарищеских матча против команды Ирана

Сборная России по мини-футболу проведет два матча со сборной Ирана.

Об этом сообщается на сайте .

Матчи пройдут 18 и 19 декабря в иранском городе Лар. Информация о прямых трансляциях будет сообщена дополнительно.

«Сборная Ирана является одной из лучших футзальных держав планеты, поэтому в особом представлении не нуждается.

Команда обладает высочайшим набором исполнителей, а при домашних трибунах будет опаснее вдвойне. Нас ждут сложные, но очень интересные матчи.

На краткосрочном сборе в Новогорске постараемся максимально подготовиться к сопернику как в техническом, так и тактическом компонентах.

Особый акцент сделаем на психологию, которая, уверен, выйдет на первый план в противостоянии с Ираном», – отметил главный тренер сборной России по мини-футболу Бесо Зоидзе.