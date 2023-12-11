Сборная России по мини‑футболу проведет два товарищеских матча против команды Ирана

Теги РФС мини-футбол сборная России сборная Ирана Бесо Зоидзе Мини-футбол

Сборная России по мини-футболу проведет два матча со сборной Ирана.

Об этом сообщается на сайте РФС

Матчи пройдут 18 и 19 декабря в иранском городе Лар. Информация о прямых трансляциях будет сообщена дополнительно. 

«Сборная Ирана является одной из лучших футзальных держав планеты, поэтому в особом представлении не нуждается.

Команда обладает высочайшим набором исполнителей, а при домашних трибунах будет опаснее вдвойне. Нас ждут сложные, но очень интересные матчи.

На краткосрочном сборе в Новогорске постараемся максимально подготовиться к сопернику как в техническом, так и тактическом компонентах.

Особый акцент сделаем на психологию, которая, уверен, выйдет на первый план в противостоянии с Ираном», – отметил главный тренер сборной России по мини-футболу Бесо Зоидзе. 

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