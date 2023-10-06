РФС внедрил систему ВАР в российскую Суперлигу по мини-футболу

Российский футбольный союз (РФС) и PARI Суперлига завершили тестирование системы ВАР в мини-футболе.

Начиная с первого тура арбитры российской Суперлиги могут просматривать спорные эпизоды для исправления ошибок.

В каждом тайме тренеры команд получат возможность один раз запросить судью посмотреть повтор ключевого эпизода матча. Если первоначальное решение изменится, то тренер сохранит возможность запроса. Также в определенных случаях к системе может обратиться и сам арбитр.

«Суперлига при поддержке РФС проделала большую работу и в кратчайшие сроки с нуля реализовало систему видеопомощи, которая сделает наш мини-футбол более справедливым.

Система, которую мы создали для Суперлиги, немного отличается от видеопомощи, которая используется во время чемпионатов мира по футзалу, но остается такой же эффективной.

Отмечу, что созданное решение получило одобрение ФИФА. Коллеги высоко оценили наше предложение, подчеркнув его более простую техническую реализацию в сравнении с версией, используемой на ЧМ.

Следующий шаг – интеграция системы видеопомощи и в наши другие соревнования», – рассказал руководитель судейского комитета РФС Павел Каманцев.