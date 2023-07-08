Кубок мира по футзалу (жен). 1/4 финала. «Норманочка» сыграет с бразильской «Лондриной», другие матчи

Российский клуб «Норманочка» сыграет в 1/4 финала Кубка мира по футзалу.

Кубок мира по футзалу

Женщины

Паранагуа, Бразилия

1/4 финала

8 июля

Фемэйл Футзал (Бразилия) – Хувентас (Колумбия) – 20:00

Табоао да Серра (Бразилия) – Насионал (Уругвай) – 22:00

9 июля

Норманочка (Россия) – Лондрина (Бразилия) – 00:00

Стеин Каскавел (Бразилия) – Рио Бранко (Бразилия) – 02:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямая трансляция матча российского клуба – на телеканале «Матч! Страна».