Кубок мира по футзалу (жен). 1/4 финала. «Норманочка» сыграет с бразильской «Лондриной», другие матчи
Российский клуб «Норманочка» сыграет в 1/4 финала Кубка мира по футзалу.
Кубок мира по футзалу
Женщины
Паранагуа, Бразилия
1/4 финала
8 июля
Фемэйл Футзал (Бразилия) – Хувентас (Колумбия) – 20:00
Табоао да Серра (Бразилия) – Насионал (Уругвай) – 22:00
9 июля
Норманочка (Россия) – Лондрина (Бразилия) – 00:00
Стеин Каскавел (Бразилия) – Рио Бранко (Бразилия) – 02:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямая трансляция матча российского клуба – на телеканале «Матч! Страна».
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