Кубок мира по футзалу (жен). 1/4 финала. «Норманочка» сыграет с бразильской «Лондриной», другие матчи

Теги результаты мини-футбол Кубок мира по футзалу Норманочка Мини-футбол

Российский клуб «Норманочка» сыграет в 1/4 финала Кубка мира по футзалу.

Кубок мира по футзалу

Женщины

Паранагуа, Бразилия

1/4 финала

8 июля

Фемэйл Футзал (Бразилия) – Хувентас (Колумбия) – 20:00

 

Табоао да Серра (Бразилия) – Насионал (Уругвай) – 22:00

 

9 июля

Норманочка (Россия) – Лондрина (Бразилия) – 00:00

 

Стеин Каскавел (Бразилия) – Рио Бранко (Бразилия) – 02:00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямая трансляция матча российского клуба – на телеканале «Матч! Страна». 

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1 комментарий

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Overkiller
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