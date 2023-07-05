Кубок мира по футзалу. «Норманочка» разгромила «Рио Бранко» и другие матчи

Российский клуб «Норманочка» стартовал с победы над «Рио Бранко» на Кубке мира по футзалу.

Кубок мира по футзалу

Женщины

Паранагуа, Бразилия

Групповой этап

Группа А

5 июля

Норманочка (Россия) – Рио Бранко (Бразилия) – 7:0 (4:0)

Голы: Олькова, Робинья, Е. Самойлова, Су Рейс, М. Самойлова, Самородова, Правдина.

Норманочка (Россия) - Сан-Лоренцо (Аргентина) – 22.00

6 июля

Норманочка (Россия) - Лондрина Футзал (Бразилия) – 22.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят по две сильнейшие команды из трех групп, а также две сильнейшие команды из числа занявших третьи места.