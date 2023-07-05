Кубок мира по футзалу. «Норманочка» разгромила «Рио Бранко» и другие матчи
Российский клуб «Норманочка» стартовал с победы над «Рио Бранко» на Кубке мира по футзалу.
Кубок мира по футзалу
Женщины
Паранагуа, Бразилия
Групповой этап
Группа А
5 июля
Норманочка (Россия) – Рио Бранко (Бразилия) – 7:0 (4:0)
Голы: Олькова, Робинья, Е. Самойлова, Су Рейс, М. Самойлова, Самородова, Правдина.
Норманочка (Россия) - Сан-Лоренцо (Аргентина) – 22.00
6 июля
Норманочка (Россия) - Лондрина Футзал (Бразилия) – 22.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят по две сильнейшие команды из трех групп, а также две сильнейшие команды из числа занявших третьи места.
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