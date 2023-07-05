Кубок мира по футзалу. «Норманочка» разгромила «Рио Бранко» и другие матчи

Теги результаты Кубок мира по футзалу Норманочка Мини-футбол

Российский клуб «Норманочка» стартовал с победы над «Рио Бранко» на Кубке мира по футзалу.

Кубок мира по футзалу

Женщины

Паранагуа, Бразилия

Групповой этап

Группа А 

5 июля

Норманочка (Россия) – Рио Бранко (Бразилия) – 7:0 (4:0)

 

Голы: Олькова, Робинья, Е. Самойлова, Су Рейс, М. Самойлова, Самородова, Правдина.

 

Норманочка (Россия) - Сан-Лоренцо (Аргентина) – 22.00

 

6 июля

Норманочка (Россия) - Лондрина Футзал (Бразилия) – 22.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В плей-офф выходят по две сильнейшие команды из трех групп, а также две сильнейшие команды из числа занявших третьи места.

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1 комментарий

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Ivan Ivanych
Впервые слышу о такой команде как Норманочка
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