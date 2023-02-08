Бесо Зоидзе назначен главным тренером сборной России по мини-футболу

Бесо Зоидзе назначен главным тренером мужской сборной России по мини-футболу, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Главным тренером женских национальных команд стал Михаил Крюков. будет руководить юношескими сборными страны.

«Тренерская карьера подразумевает разные траектории. И когда тебе доверяют управлять главной командой страны, то возникает чувство радости и, одновременно, огромной ответственности. Прекрасно осознаю, что уровень давления в сборной будет кратно отличаться от клубного, ведь за игрой нашей команды будет следить вся страна.

Сборная России является флагманом мини-футбола, которую уважают во всем мире. Мы обязаны поддерживать этот высочайший уровень. Более того, не просто поддерживать, но и эволюционно улучшать игру команды и достигать больших побед», – сказал Зоидзе.

Тренерскую карьеру Зоидзе начал в 2007 году, работал в «Газпром-Югре», московских «Спартаке» и «Дине», с 2017-го возглавляет столичный КПРФ.