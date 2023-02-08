Бесо Зоидзе назначен главным тренером сборной России по мини-футболу

Теги РФС мини-футбол сборная России Сергей Абрамов Бесо Зоидзе Мини-футбол

Бесо Зоидзе назначен главным тренером мужской сборной России по мини-футболу, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Главным тренером женских национальных команд стал Михаил Крюков. Сергей Абрамов будет руководить юношескими сборными страны.

«Тренерская карьера подразумевает разные траектории. И когда тебе доверяют управлять главной командой страны, то возникает чувство радости и, одновременно, огромной ответственности. Прекрасно осознаю, что уровень давления в сборной будет кратно отличаться от клубного, ведь за игрой нашей команды будет следить вся страна. 

Сборная России является флагманом мини-футбола, которую уважают во всем мире. Мы обязаны поддерживать этот высочайший уровень. Более того, не просто поддерживать, но и эволюционно улучшать игру команды и достигать больших побед», – сказал Зоидзе.

Тренерскую карьеру Зоидзе начал в 2007 году, работал в «Газпром-Югре», московских «Спартаке» и «Дине», с 2017-го возглавляет столичный КПРФ.

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1 комментарий

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STB
мафию Скоровича свергли - уже хорошо. Может, теперь и отказники вернутся в сборную, если Бесик не будет приглашать всех 30летних бразильцев в сборную, как делал Скорович
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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