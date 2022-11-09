«Я с удовольствием посмотрел на практику, которую ввел Валерий Карпин». Тренер сборной России по мини-футболу о смене капитанов в команде

Старший тренер сборной России по мини-футболу Константин Маевский рассказал о практике смены капитана в команде.

7-8 ноября Россия провела два товарищеских матча с Таджикистаном (7:10, 6:2). В первой игре капитаном россиян был Никита Фахрутдинов, во второй – Артем Ниязов.

«Поменял капитана после первой игры? Я с удовольствием посмотрел на практику, которую ввел Валерий Георгиевич Карпин в национальной команде. Я считаю, что в этом есть определенное положительное зерно.

Но еще здесь дело в том, что Никита [Фахрутдинов] в первом матче сыграл не очень удачно из-за своего состояния. Он был капитаном, нам матч не удался. Артем [Ниязов] в первой встрече, наоборот, был лидером, его лидерские качества в команде КПРФ сомнению не подлежат.

Поэтому у нас в этом плане все нормально, я с ребятами нормально переговорил, восприняли все очень положительно. Второй матч Артем и Никита провели хорошо, что самое главное», – рассказал Маевский.

Черданцев и Генич злятся, что Карпин меняет капитана (есть сравнение с отсталыми африканцами). Хотя так делали даже в сборной Бразилии