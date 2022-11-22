Большунов о подаренной болельщиком шкуре медведя: «Буду укрываться ей перед стартами и после финиша»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам рассказал, как будет использовать шкуру медведя, которую ему подарили на первом этапе Кубка России в Вершине Теи.

– Я финишировал после гонки, вокруг было очень много болельщиков. Когда я собрал вещи и уходил, они окружили меня, фотографировались, кто‑то брал автографы... И один говорит, что я ему нравлюсь, давно смотрит (гонки), и у него есть для меня подарок – шкура медведя.

Я ему говорю: «Да какая шкура медведя может быть! Что вы мне сказки рассказываете? Мне надо идти на заминку». Он берет меня за руку и говорит: «Да пойдем, я подарю тебе шкуру медведя». Ну и я согласился. Там все было рядом, мы подошли к машине, он достал мешок, открыл и говорит: «Вот, смотри!» А там реально прям большая шкура, видно здоровый медведь был.

– А он сказал откуда у него шкура? Он сам медведя ловил?

– Я не в курсе. Да, он сам охотник, но не знаю, как он ее достал.

– Подарок сохраните у себя?

– Ха-ха, ну конечно! Куда я его дену, выкину, что ли?

– Как планируете использовать шкуру? Обычно в залах или в прихожей кладут...

– Буду укрываться ей перед стартами и после финиша, – сказал Большунов.

Болельщик подарил Александру Большунову шкуру медведя