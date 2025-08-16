22 российских лучника получили визы для участия в первенстве мира среди юниоров в Канаде

22 российских лучника и девять тренеров получили въездные визы в Канаду.

Они примут участие в первенстве мира для спортсменов не старше 18 лет и 21 года. Турнир пройдет в канадском Виннипеге с 17 по 24 августа.

«Визы в Канаду получил 31 человек, 22 спортсмена и тренеры. Определенные проблемы были с получением виз, но они решились в итоге. Никому в визах не было отказано», – сообщил главный тренер сборной России Владимир Ешеев.

Российские спортсмены и тренеры вылетели на соревнования в пятницу. В Канаде они будут выступать в нейтральном статусе.

