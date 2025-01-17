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«С ситуацией, чтобы куда-то нельзя было попасть из-за проблем с оружием, мы не сталкивались ни разу». Стрелковый союз России о поездках спортсменов за рубеж

В Стрелковом союзе России объяснили, как спортсмены ездят с оружием за рубеж.

На международных соревнованиях по стрелковому спорту россияне выступают в нейтральном статусе.

«Универсального рецепта нет, так как даже внутри Евросоюза в каждой стране могут быть свои требования к оформлению огнестрельного оружия. Но в целом, наши спортсмены за эти месяцы ездили на чемпионат мира в Азербайджан, чемпионат Европы в Хорватию, первенство мира в Перу, сейчас вот собираются на соревнования в Германию – нигде проблем не было.

Те же немцы максимально благожелательны, очень быстро оформили визы, а с оформлением разрешения на вывоз оружия – стандартная процедура, ничего особенного.

Да, есть страны, куда попасть почти невозможно. Например, Эстония в принципе не выдает визы гражданам России. Но это никак не связано с провозом оружия, туда и без оружия нельзя поехать. С ситуацией, чтобы куда-то нельзя было попасть именно из-за проблем с оружием, мы не сталкивались ни разу», – сообщили в Стрелковом союзе России.

Антон Бабиков: «Биатлон будет последним видом спорта, который допустят. Мы летаем с оружием»

«В Европу с винтовкой улететь проще, чем в российский город». Наш биатлон не возвращают из-за оружия?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Стрелковый Союз России
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