Российский бизнесмен Владимир Лисин проиграл выборы на должность президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Выборы состоялись в рамках конгресса ISSF в Египте. Лисин набрал 127 голосов, уступив итальянцу Лучано Росси, получившему 136 голосов.

Лисин возглавлял с 2018 года. Росси с 1998-го был вице-президентом организации.

А что сейчас с Усмановым, Лисиным и Кремлевым – последними людьми из России, которые рулят международными федерациями?