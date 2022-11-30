Владимир Лисин проиграл выборы на пост главы Международной федерации спортивной стрельбы

Теги ISSF Владимир Лисин Лучано Росси Стрельба

Российский бизнесмен Владимир Лисин проиграл выборы на должность президента Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Выборы состоялись в рамках конгресса ISSF в Египте. Лисин набрал 127 голосов, уступив итальянцу Лучано Росси, получившему 136 голосов.

Лисин возглавлял ISSF с 2018 года. Росси с 1998-го был вице-президентом организации.

А что сейчас с Усмановым, Лисиным и Кремлевым – последними людьми из России, которые рулят международными федерациями?

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