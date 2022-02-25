Глава Международной федерации спортивной стрельбы ( ) Владимир Лисин заявил, что чемпионат Европы-2022 по пулевой и стендовой стрельбе планируется перенести из России.

Турнир должен был пройти в Москве с 15 по 30 августа.

«Меня сильно беспокоит текущая ситуация. Я так понимаю, что не все спортсмены смогут приехать на чемпионат Европы. Я глубоко сожалею!

ISSF и ESC (Европейская конфедерация стрелкового спорта) не имеют права проводить соревнования в неравных условиях и ограничивать возможности спортсменов в получении квот на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Уверен, мы найдем решение и проведем чемпионат в другом месте», – сказал Лисин.