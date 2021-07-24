Виталина Бацарашкина после победы на Олимпиаде-2020: «Я прапорщик Росгвардии. Думаю, теперь будет более высокое звание»

Российский стрелок рассказала, как для нее сложилось выступление на -2020, где она взяла золото в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

– Нам сказали, что вместо гимна будет Чайковский. Хотела послушать, но завертелось… Подумала: послушаю на Олимпиаде. Послушала! Не думала, что может быть золото. Вот и секрет успеха. Не сказала бы, что это смысл моей карьеры. Я еще хочу пострелять, не надо на мне крест ставить.

– У вас есть воинские звания?

– Я прапорщик Росгвардии. Будет ли теперь более высокое звание? Думаю, да. В зависимости от моего образования.

– Была техническая заминка, которую вы так легко восприняли. Вас этому учат?

– Да, нас этому учат. Мы очень часто стреляем финалы на тренировках с давлением: вокруг нас ходят, кричат, стучат. Учимся этому специально. Мне лично это помогает, – сказала Бацарашкина.

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