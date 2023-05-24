«Надежда была, но основное представительство – англосакское, как и спорт в принципе». Глава Всероссийской федерации парусного спорта о недопуске к турнирам

Глава Всероссийской федерации парусного спорта высказался об англосакском влиянии в спорте.

Ранее Международная федерация парусного спорта (World Sailing) продлила недопуск россиян к соревнованиям под своей эгидой.

«Надежда на возвращение была, конечно, но понятно, что там у нас основное представительство англосакское, как и спорт в принципе, больше всех против скандинавы.

Альтернатива международным стартам? Мы создали Кубок Содружества, также у нас финалы кубков, сделали календарь, но он внутренний, наша команда только что приехала из Беларуси, собираемся в августе, к нам приедут белорусы», – рассказал президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Сергей Джиенбаев.

В заявлении World Sailing отмечается, что российские спортсмены, возможно, получат допуск к турнирам в апреле 2024 года в нейтральном статусе.

«Они дали понять, что следующее решение будут принимать под 2024 год, по факту нас отстранили от чемпионата мира и остальных соревнований, на которые отбор будет проходить в этом году. Поэтому следующее заседание пройдет либо в конце этого, либо в начале следующего года.

Как они пишут, до апреля 2024 года у нас есть время, но это тоже безумие – приехать без соревновательной практики и отбираться на Олимпийские игры. Тут еще вопрос нейтрального статуса, у нас все-таки большой флаг на парусе в отличие от других видов спорта, здесь встанет большой вопрос», – отметил глава ВФПС.