Эбнер ван Ринен покинул пензенский «Локомотив»
Эбнер ван Ринен покинул пензенский «Локомотив».
«В связи с непопаданием нашей команды в главный плей-офф PARI Чемпионата России по регби клубом было принято решение по обоюдному согласию расторгнуть контракт с защитником Эбнером ван Риненом.
РК «Локомотив-Пенза» благодарит южноафриканского легионера за выступление в рядах пензенских «железнодорожников» и желает ему дальнейших успехов!» – говорится в заявлении клуба.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: сайт пензенского «Локомотива»
