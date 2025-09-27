Эбнер ван Ринен покинул пензенский «Локомотив».

«В связи с непопаданием нашей команды в главный плей-офф PARI Чемпионата России по регби клубом было принято решение по обоюдному согласию расторгнуть контракт с защитником Эбнером ван Риненом.

РК «Локомотив-Пенза» благодарит южноафриканского легионера за выступление в рядах пензенских «железнодорожников» и желает ему дальнейших успехов!» – говорится в заявлении клуба.