Гари Бота: «Мы попросили регбистов наслаждаться подготовкой и игрой в финале Кубка России»

Гари Бота рассказал об установке для «Стрелы-Ак Барс» на финал Кубка России.

7 сентября казанский клуб сыграет с пензенским «Локомотивом». Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве.

«Это очень хорошая возможность сыграть в финале Кубка, и все игроки ждут этого в течение сезона, готовятся к этому весь сезон. Что касается нашего последнего матча [в чемпионате], регби – игра моментов и импульса, Пенза справилась с этим лучше.

По поводу подготовки к финалу мы говорили регбистам наслаждаться подготовкой и игрой, потому что весь сезон направлен на то, что ты готовишься к этому моменту, и в целом в «Стреле-Ак Барс» существует дружественная и семейная атмосфера. Мы стараемся проращивать это чувство в наших игроках и дальше. Пенза тоже хорошо готовится, но финал это матч тех самых моментов. Кто лучше ими воспользуется, тот и будет победителем.

Детали кроются как и в подготовке самого плана на игру, так и его выполнения, повторения необходимых моментов, состояния игроков. Есть ли у игроков какие-то травмы, усталость, ну и в каком направлении пойдет сама игра. Регбисты во время матча тоже принимают решения. Также это настроение лидеров команды, как они будут готовы к финалу и как настроены.

Ну и еще одна главная деталь – это удача. Это необходимо во время игры. Игра на «ВТБ-Арене» – это великолепный опыт для нас, как и два года назад, когда мы играли на этом стадионе. Наши фанаты на «Тулпаре» обсуждали поездку на финал. Москва – город, в котором есть много развлечений для людей. Но если они хотят увидеть классное регби, ждем их всех в воскресенье на «ВТБ-Арене», – сказал старший тренер «Стрелы-Ак Барс» Гари Бота.

