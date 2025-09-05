  • Спортс
  • Александр Янюшкин: «Наша задача – завоевать Кубок России. В жизни каждого спортсмена это может быть единственным шансом на трофей»
Александр Янюшкин ставит перед «Локомотивом» задачу взять Кубок России по регби.

7 сентября пензенский клуб сыграет в финале против казанской «Стрелы-Ак Барс». Встреча пройдет на «ВТБ-Арене» в Москве.

«В новейшей истории клуб становился победителем PARI Чемпионата России, выигрывал Кубок и чемпионат по регби-7, участвовал в Суперкубке Европы. Но впервые в новейшей истории мы сыграем в финале PARI Кубка России по регби.

Ребята очень хотят завоевать этот Кубок, соперник достаточно хороший, на протяжении последних нескольких лет движется вперед и показывает своими результатами хорошую работу. Наша задача – завоевать Кубок в это воскресенье. Погода благоволит, стадион хороший.

Надеюсь, что приедут болельщики из Пензы, которые ездят на наши домашние матчи в Саранске. Что касается состава, выйдет самый оптимальный состав. Даже если у кого-то есть какие-то микротравмы, все прекрасно понимают, что это финал. В жизни каждого спортсмена это может быть единственным шансом на трофей. 

Да, свои домашние матчи мы проводим на «Мордовия-Арене» в Саранске, это хороший стадион, футбольное наследие. Но здесь есть плюсы и минусы. Все игры мы проводим практически на выезде, играя матч на выезде, потом возвращаемся домой и через три дня нужно снова ехать в Саранск.

Из плюсов – замечательная арена и хороший стадион, руководство, которое нам помогает. Болельщики, которые постоянно приезжают на все домашние матчи. Другие команды тоже получили большое удовольствие, играя на таком стадионе. Хочется, чтобы стадионы были еще больше заполнены нашими болельщиками.

Что касается наработок, всегда трудно играть против «Стрелы-Ак Барс», команда прогрессирует, имеет очень хороший состав и тренерский штаб. Совсем недавно мы играли в «регулярке», матч действительно состоит из эпизодов, «Стрела-Ак Барс» и «Локомотив» сделали из этой матчи правильные выводы. Нам будет тяжелее, потому что мы много сил вложили в прошлую встречу. Но завоевать Кубок – грандиозное событие, игроки обеих команд жаждут этого матча.

Какие детали помогут нашей команде? В первую очередь, дисциплина. И «Стрела-Ак Барс» и «Локомотив» находятся на последних местах в джентльменском рейтинге, а это значит, что мы получаем много штрафных и карточек. От этого нужно будет уходить в матче», – рассказал главный тренер «Локомотива» Янюшкин.

Главная игра в российском регби уже скоро: впереди матчдэй и рекорды на «ВТБ Арене»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
