«Министр спорта Дегтярев просит снижать лимит во всех видах спорта». Федерация регби России обсудила сокращение лимита на легионеров

В Федерации регби России обсудили сокращение лимита на легионеров.

На Высшем Совете федерации предлагалось утвердить следующий лимит на игроков, не имеющих права выступать за сборные команды России в PARI Чемпионате и PARI Кубке России среди мужских команд:

Сезон-2026 – не более 6 игроков в заявке на турнир и в заявке на матч. Сезон-2027 – не более 5 игроков в заявке на турнир и в заявке на матч.

По итогам обсуждения вопрос об изменении лимита на легионеров был отложен.

«Нам нужно принять решение по легионерам. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев просит снижать лимит во всех видах спорта, чтобы российские игроки могли играть за сборную, и мы готовили резерв.

Мне не очень нравится, лишь через три года мы реально уменьшим лимит. Я готов сократить количество легионеров в наших клубах до пяти прямо сейчас. То, что ребята легионеры играют в нашем чемпионате, это здорово, турнир стал привлекательным, молодежь растет.

Большинство иностранцев обрусели, начали говорить по-русски. Это грузины и юаровцы, они оказались ребятами вне политики. Ни один из этих регбистов не устроил нам за все это время ни одного политического скандала», – сказал президент ВС ФРР Игорь Артемьев.

