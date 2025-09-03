2

Южноафриканский форвард Ульрих Стендер перешел в «Енисей-СТМ»

Южноафриканский форвард Ульрих Стендер перешел в «Енисей-СТМ».

26-летний регбист будет выступать за «тяжелую машину» в качестве медицинского джокера. Это стало возможным благодаря травме Карела Дю Пре.

Соглашение с регбистом рассчитано до конца сезона.

Стендер играет на позиции форварда третьей линии, может сыграть 6, 7 и 8 номера. До перехода в «Енисей-СТМ» играл в «Читас» и «Гриффонс». Рост Стендера – 188 см, вес – 110 килограммов.

«Я рад стать частью «Енисея-СТМ». Много слышал о команде, знаком с некоторыми игроками. Это станет новым опытом для меня. Буду счастлив помочь клубу в решающей части сезона», – рассказал Стендер.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
