Южноафриканский форвард Ульрих Стендер перешел в «Енисей-СТМ».
26-летний регбист будет выступать за «тяжелую машину» в качестве медицинского джокера. Это стало возможным благодаря травме Карела Дю Пре.
Соглашение с регбистом рассчитано до конца сезона.
Стендер играет на позиции форварда третьей линии, может сыграть 6, 7 и 8 номера. До перехода в «Енисей-СТМ» играл в «Читас» и «Гриффонс». Рост Стендера – 188 см, вес – 110 килограммов.
«Я рад стать частью «Енисея-СТМ». Много слышал о команде, знаком с некоторыми игроками. Это станет новым опытом для меня. Буду счастлив помочь клубу в решающей части сезона», – рассказал Стендер.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
