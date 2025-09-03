Иванушки International и 5sta Family выступят на Финале Кубка России по регби
Матч пройдет 7 сентября в Москве на «ВТБ-Арене» – сыграют «Локомотив» и «Стрела-Ак Барс».
«Тополиный пух над трибунами на финале PARI Кубка России! А все потому что «Иванушки International» выступят 7 сентября на «ВТБ-Арене».
Только представьте: потрясающий матч, любимые спортсмены и песни в исполнении культовой группы. Это будет незабываемо! Не упустите шанс стать частью главного события осени», – говорится в сообщении организаторов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
