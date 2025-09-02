0

Георгий Копп назначен главным судьей на финал PARI Кубка России по регби

Георгий Копп назначен главным судьей на финал PARI Кубка России по регби.

Финал состоится 7 сентября в 14.30 на «ВТБ-Арене» – сыграют «Локомотив» и «Стрела-Ак Барс».

Согласно регламенту, «Стрела-Ак Барс» воспользовалась правом запросить назначение арбитра на решающую игру методом жеребьевки. Судья в поле был выбран слепым жребием из четырех вариантов.

Главное регбийное событие осени – Финал PARI Кубка России по регби 2025. Не пропустите – 7 сентября на «ВТБ Арене»!

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
