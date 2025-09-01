Толмачев о поражении от «Динамо»: «Хорошая игра, очень доволен нашими ребятами. Заставили соперника играть по нашим правилам»

Толмачев рад игрой «Славы» в проигранном матче с «Динамо» на PARI ЧР по регби.

В 12-м туре PARI чемпионата России «Слава» уступила «Динамо» со счетом 15:21.

«Мы ожидали именно плотную борьбу, заставили соперника играть по нашим правилам. Хорошая игра, даже слов нет, чтобы все рассказать. Я очень доволен нашими ребятами. Это новый шажочек к новой дисциплинированной игре в каждой зоне. Но вот эти стабильные действия в защите дадут нам возможность двигаться вперед.

Много повреждений – сто процентов дерби, каждый момент и контакт – это микровойна друг с другом. Каждый регбист отдавался полностью в игре. В нашем виде спорта случаются травмы, но этим регби в том числе и прекрасно», – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Слава»