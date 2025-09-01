  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Толмачев о поражении от «Динамо»: «Хорошая игра, очень доволен нашими ребятами. Заставили соперника играть по нашим правилам»
1

Толмачев о поражении от «Динамо»: «Хорошая игра, очень доволен нашими ребятами. Заставили соперника играть по нашим правилам»

Толмачев рад игрой «Славы» в проигранном матче с «Динамо» на PARI ЧР по регби.

В 12-м туре PARI чемпионата России «Слава» уступила «Динамо» со счетом 15:21.

«Мы ожидали именно плотную борьбу, заставили соперника играть по нашим правилам. Хорошая игра, даже слов нет, чтобы все рассказать. Я очень доволен нашими ребятами. Это новый шажочек к новой дисциплинированной игре в каждой зоне. Но вот эти стабильные действия в защите дадут нам возможность двигаться вперед.

Много повреждений – сто процентов дерби, каждый момент и контакт – это микровойна друг с другом. Каждый регбист отдавался полностью в игре. В нашем виде спорта случаются травмы, но этим регби в том числе и прекрасно», – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Слава»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Максим Толмачев
logoЧемпионат России по регби
logoДинамо
logoСлава
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Юрий Кушнарев: «Славе» было нечего терять, перед ней не стоит никаких задач. В эмоциональном плане у них был перевес»
вчера, 16:32
Суперпопытка Юбера в прыжке: лучшие моменты матча «Динамо» и «Славы»
вчера, 16:28Видео
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Слава»
1вчера, 16:11Видео
Главные новости
Юрий Кушнарев: «Славе» было нечего терять, перед ней не стоит никаких задач. В эмоциональном плане у них был перевес»
вчера, 16:32
Суперпопытка Юбера в прыжке: лучшие моменты матча «Динамо» и «Славы»
вчера, 16:28Видео
Чемпионат России по регби. «Динамо» обыграло «Славу» и другие результаты
31вчера, 16:01Видео
Финал Кубка России по регби. «Локомотив» сыграет со «Стрелой-Ак Барс»
1вчера, 14:06Видео
Кубок мира по регби-2025 (жен). Франция разгромила Бразилию, Италия уступила ЮАР, Новая Зеландия победила Японию, другие результаты
1031 августа, 17:35
Главное регбийное событие осени – Финал PARI Кубка России по регби 2025. Не пропустите – 7 сентября на «ВТБ Арене»!
31 августа, 17:00
Александр Янюшкин: «С «Красным Яром» опять вернулись к тому, с чего начинали сезон. Надо делать выводы»
31 августа, 16:29
Ульрих Бейерс: «Последние встречи мы провели прекрасно, гордимся нашим выступлением в августе»
131 августа, 16:24
Турнирная таблица чемпионата России по регби-2025
2631 августа, 16:12
Прорыв Преториуса и дебютный занос Холлиса: лучшие моменты матча «Локомотива» и «Красного Яра»
231 августа, 15:12Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34
Семикратная чемпионка Европы по регби-7 Байзат Хамидова завершила карьеру
115 июня 2023, 12:14