Абдулкадиров – лучший игрок одиннадцатого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘

Абдулкадиров – лучший игрок 11-го тура ЧР по регби по версии Спортса’‘.

Регбист «Красного Яра» набрал 31% голосов по итогам голосования .

Игрок «Енисея-СТМ» Денис Симпликевич стал вторым (27%), Сергей Янюшкин из «Локомотива » – третьим (26%), Болдуин Хансен из «Динамо » – четвертым (16%).

Абдулкадиров выиграл вторую неделю подряд – в 10-м туре его так же признали лучшим.