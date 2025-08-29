  • Спортс
Абдулкадиров – лучший игрок одиннадцатого тура чемпионата России по регби по версии Спортса’‘

Регбист «Красного Яра» набрал 31% голосов по итогам голосования

Игрок «Енисея-СТМ» Денис Симпликевич стал вторым (27%), Сергей Янюшкин из «Локомотива» – третьим (26%), Болдуин Хансен из «Динамо» – четвертым (16%).

Абдулкадиров выиграл вторую неделю подряд – в 10-м туре его так же признали лучшим.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
