Грузинский форвард Ачи Абесадзе перешел в «Локомотив».

Грузинский нападающий присоединился к клубу на правах «медицинского джокера» после травмы Сандро Мамамтавришвили.

27-летний форвард третьей линии является воспитанником команды «Lelo Saracens» (Тбилиси). Также он выступал за «Казбеги» (Степанцминда) и планирует подписать контракт с клубом «Армия» (Тбилиси), однако на ближайшее время стал игроком «Локомотива ».

Абесадзе может выйти уже на ближайшую игру, которая состоится в Саранске 31 августа – «Локомотив» сыграет с «Красным Яром».