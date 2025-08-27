Грузинский форвард Ачи Абесадзе перешел в «Локомотив»
Грузинский форвард Ачи Абесадзе перешел в «Локомотив».
Грузинский нападающий присоединился к клубу на правах «медицинского джокера» после травмы Сандро Мамамтавришвили.
27-летний форвард третьей линии является воспитанником команды «Lelo Saracens» (Тбилиси). Также он выступал за «Казбеги» (Степанцминда) и планирует подписать контракт с клубом «Армия» (Тбилиси), однако на ближайшее время стал игроком «Локомотива».
Абесадзе может выйти уже на ближайшую игру, которая состоится в Саранске 31 августа – «Локомотив» сыграет с «Красным Яром».
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: сайт пензенского «Локомотива»
