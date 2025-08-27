Владимир Палферов поступил в академию «Байонна»
Владимир Палферов поступил в академию «Байонна».
Воспитанник «Славы» прошел просмотр в «Байонн», где тренировался в течение недели с командой. Теперь россиянин официально поступил в академию французского клуба, где будет проходить обучение в течение года.
«В марте Владимир приезжал на просмотр, и клуб очень им заинтересовался. Физические данные Палферова говорят сами за себя: рост 205 см и вес 116 кг.
Мало того, он имеет неплохое понимание игры и хорошие технические навыки для игрока нападения. В общем, у Владимира есть все, чтобы вырасти в сильного игрока Топ-14», – рассказал российский агент Кирилл Кулемин.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Rugger
