0

Владимир Палферов поступил в академию «Байонна»

Владимир Палферов поступил в академию «Байонна».

Воспитанник «Славы» прошел просмотр в «Байонн», где тренировался в течение недели с командой. Теперь россиянин официально поступил в академию французского клуба, где будет проходить обучение в течение года.

«В марте Владимир приезжал на просмотр, и клуб очень им заинтересовался. Физические данные Палферова говорят сами за себя: рост 205 см и вес 116 кг.

Мало того, он имеет неплохое понимание игры и хорошие технические навыки для игрока нападения. В общем, у Владимира есть все, чтобы вырасти в сильного игрока Топ-14», – рассказал российский агент Кирилл Кулемин.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Rugger
Байонн
logoСлава
Владимир Палферов
