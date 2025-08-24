  • Спортс
  • Максим Толмачев: «Наша цель на сезон – быть выше в турнирной таблице, чем в прошлом»
3

Максим Толмачев: «Наша цель на сезон – быть выше в турнирной таблице, чем в прошлом»

Толмачев оценил поражение «Славы» в матче с «Енисеем-СТМ» на PARI ЧР по регби.

Московская команда проиграла со счетом 7:59.

«Сегодня мы увидели два разных тайма. В первом – полная доминация «Енисея-СТМ» в силовом компоненте. Во втором – после общения с командой на поле вышли более опытные игроки, и мы получили более равную игру. Получилось 2:1 по попыткам.

Эту встречу рассматриваю как подготовку к двум следующим матчам – они для нас очень важны. Наша цель на сезон – быть выше в турнирной таблице, чем в прошлом году. Хотим зацепиться с одной из представительниц «пятерки» и взять победу. Уберем мелкий брак и это будет совсем другая команда», – рассказал главный тренер «Славы» Максим Толмачев.

После 11-го тура «Слава» идет на шестом месте чемпионата России. В прошлом сезоне команда стала седьмой.

Трансляция регби на Спортсе’‘: «Енисей-СТМ» – «Слава»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
logoЧемпионат России по регби
logoСлава
logoЕнисей-СТМ
Максим Толмачев
