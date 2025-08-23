Александр Янюшкин: «Давно не обыгрывали «Стрелу-Ак Барс». Мы достаточно хорошо разобрали противника»
Команда из Пензы победила со счетом 21:19.
«Давно не обыгрывали «Стрелу-Ак Барс». Спасибо сопернику за игру, хорошая команда, постоянно прогрессирует. Мы достаточно хорошо разобрали противника, ребята выполнили установку, особенно в первом тайме.
Потом, понимая, что «Стрела-Ак Барс» пойдет вперед, начали допускать ошибки, нарушать, позволив сопернику повести в счете. Также у нас случились травмы, но мы вовремя сделали замены и дальше уже наши оппоненты начали нарушать и нервничать. Исход игры решился на последних минутах.
Трудный тяжелый матч, но мы рады победе. Все парни молодцы, спасибо им за этот матч», – рассказал главный тренер «Локомотива» Александр Янюшкин.
