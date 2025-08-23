Джейпи Нил о поражении от «Локомотива»: «Вероятно, худшая игра года. Мы будто не вышли на поле»

Джейпи Нил недоволен поражением «Стрелы-Ак Барс» от «Локомотива».

Казанская команда уступила 19:21 в 11-м туре PARI чемпионата России по регби.

«Вероятно, худшая игра года. Мы будто не вышли на поле. Первые 40 минут были ужасными. Я уже сказал команде, что это начинается с меня и нам всем нужно быть приземленными, нам всем нужно меньше говорить и больше работать.

Что надо поменять к моменту следующего матча с «Локомотивом » в финале PARI Кубка России? Все! Сегодня была не та картина, которую мы хотим видеть, потому впереди очень много работы», – рассказал главный тренер «Стрелы-Ак Барс» Джейпи Нил.

