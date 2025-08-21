В United Rugby Championship могут включить клубы из США.

Сейчас на турнире выступают клубы из пяти стран: Ирландии, Шотландии, Уэльса, Италии и ЮАР.

Сообщается, что руководители URC обсуждают наилучшие способы смягчения последствий сокращения числа клубов, если Уэльский регбийный союз решит сократить количество региональных команд с четырех до двух.

Как вариант – приглашение двух команд из восточного побережья США, учитывая повышенный интерес к регби в стране в преддверии мужского Кубка мира-2031 и женского Кубка мира-2033, которые пройдут в Америке.

«Думаю, важно продолжать смотреть шире. Но планка очень высока, потому что с каждой добавленной игрой возникает проблема благополучия игроков, которую нужно решать. И это то, чем нужно заниматься, не идя на компромиссы.

У нас есть вопросы с логистикой, плюс мы хотим, чтобы всебыло таким же конкурентоспособным, как и всегда. Поэтому я бы никогда не сказал «никогда», но, думаю, планка очень высока.

В нашей лиге играют почти 320 игроков сборных, что почти вдвое больше, чем в Премьер-лиге или Super Rugby. Если мы будем расширяться в будущем, это должно быть сделано правильно, и мы не попадем в ловушки тех, кто делал это в прошлом и не добился успеха», – рассказал генеральный директор URC Мартин Анайи.