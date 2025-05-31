United Rugby Championship. 1/4 финала. «Глазго» обыграли «Стормерс», «Буллс» против «Эдинбурга», другие матчи
30 мая «Глазго» обыграли «Стормерс» в 1/4 финала United Rugby Championship.
1/4 финала
30 мая
Глазго – Стормерс – 36:18 (19:13)
31 мая
Буллс – Эдинбург – 14.30
Ленстер – Скарлетс – 17.00
Шаркс – Манстер – 19.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости