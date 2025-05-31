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United Rugby Championship. 1/4 финала. «Глазго» обыграли «Стормерс», «Буллс» против «Эдинбурга», другие матчи

30 мая «Глазго» обыграли «Стормерс» в 1/4 финала United Rugby Championship.

United Rugby Championship

1/4 финала

30 мая

Глазго – Стормерс – 36:18 (19:13)

31 мая

Буллс – Эдинбург – 14.30

Ленстер – Скарлетс – 17.00

Шаркс – Манстер – 19.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoГлазго Уорриорс
logoБуллс
logoСтормерс (Вестерн Провинс)
United Rugby Championship
logoЭдинбург
logoМанстер
logoСэйл Шаркс
logoЛенстер
logoЛланелли Скарлетс
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