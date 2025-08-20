Эстерхейзен скоро вернется в состав «Енисея-СТМ», дю Пре пропустит несколько матчей.

Об этом сообщает Rugger.info.

Франсуа Эстерхейзен потянул заднюю поверхность бедра в матче с «Локомотивом», пропустив красноярское дерби. Травма хукера не серьезная и он вернется в строй в ближайшее время.

У Карела дю Пре повреждение верхней части тела. Точные сроки восстановления форварда не сообщаются, но, скорее всего, он пропустит ближайшие матчи «Енисея ».