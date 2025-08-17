0

«Красный Яр» обыграл «Енисей-СТМ» впервые за 5 лет

«Красный Яр» обыграл «Енисей-СТМ» впервые за 5 лет .

Сегодня в десятом туре PARI чемпионата России по регби «Красный Яр» победил «Енисей-СТМ» со счетом 24:17.

До этого в последний раз «Красный Яр» обыгрывал соперников из своего города в августе 2020 года.

Для «Красного Яра» это вторая победа подряд над топ-клубом – на прошлой неделе команда победила «Стрелу-Ак Барс».

«Енисей-СТМ» – действующий чемпион России, команда 11 раз выигрывала ЧР за последние 13 лет.

