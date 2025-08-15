Молдавский регбист Александру Колев перешел в «Стрелу-Ак Барс».

28-летний игрок в профессиональной карьере выступал за «Политехник Яссы», «Штиинца», «Глория Бузэу», ЦСКА, «Химик», «Динамо» и «Красный Яр».

«К сожалению, по ходу сезона мы потеряли из-за травм двух хукеров. В связи с этим клуб воспользовался правилом «медицинского джокера» и оформил переход Александру Колева.

Это опытный и обученный хукер, который уже показал себя в PARI Чемпионате России в нескольких командах. Наш тренерский штаб работал с ним в «Русских Барбарианс» и хорошо знает возможности этого игрока. Уверен, что Александру проявит себя в составе нашей команды», – сказал спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» Альфред Хисамов.

«После перехода в «Стрелу-Ак Барс» − только положительные эмоции. Это один из лидеров российского регби сейчас, и очень хочется проявить себя в клубе такого уровня. Команда приняла меня очень хорошо, тепло, очень хорошая атмосфера в коллективе.

Первые тренировки прошли отлично − отмечу опытных тренеров, которые выступали на очень высоком уровне. Не терпится поскорее выйти на поле в матче за новую команду», – отметил Александру Колев.