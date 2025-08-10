Янюшкин о поражении «Енисею-СТМ»: «Дисциплина и ошибки повлияли на игру. Мне как тренеру нужно сделать выводы, команда сыграла не на своем уровне»

Тренер «Локомотива» объяснил поражение «Енисею-СТМ» в чемпионате России по регби.

Сегодня в девятом туре PARI Чемпионата России клуб из Пензы уступил со счетом 24:48.

«Провалили стартовые пятнадцать минут первого тайма, и десять – второго. В эти отрезки соперник набрал наибольшее количество очков. Дисциплина и ошибки повлияли на игру. Если «Енисею» дать возможность атаковать, и он словит кураж, то становится очень сложно.

При счете 24:20 был шанс вернуться в игру, но случилось удаление Жаркова, и мы сразу пропустили две попытки. Отыграться при 38:20 уже трудно, и здесь уже свою роль играет психология. Попробовали еще пойти вперед, но стали совершать больше ошибок и, повторюсь, достать по счету уже было сложно.

Я расстроен результатом. Хорошей игры сегодня не получилось, лишь всплесками. Мне как тренеру нужно сделать выводы, поскольку команда сыграла не на своем уровне», – сказал главный тренер «Локомотива» Александр Янюшкин .