Сергей Янюшкин – лучший игрок третьего тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘
Сергей Янюшкин – лучший игрок третьего тура ЧР по регби по версии Спортс’‘.
Игрок «Локомотива» набрал 61% голосов.
На втором месте – Дилан Смит (19%, «Красный Яр»), на третьем – Евгений Малышкин (11%, «Енисей-СТМ»), на четвертом – Джейден Барон (9%, «Динамо»).
Прямые трансляции регби на Спортсе’‘: «Металлург» сыграет со «Стрелой-Ак Барс»
Триллер в регби: «Локомотив» вернулся после провала на старте, но все равно проиграл «Красному Яру»
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
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