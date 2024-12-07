Сергей Янюшкин – лучший игрок третьего тура чемпионата России по регби по версии Спортс’‘

Сергей Янюшкин – лучший игрок третьего тура ЧР по регби по версии Спортс’‘.

Игрок «Локомотива » набрал 61% голосов.

На втором месте – Дилан Смит (19%, «Красный Яр»), на третьем – Евгений Малышкин (11%, «Енисей-СТМ»), на четвертом – Джейден Барон (9%, «Динамо»).

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