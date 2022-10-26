«Одно из наказаний – неделю ездить на машине и в конце модифицировать ее. Теперь там есть фаллоимитатор». Регбист Скелтон о штрафах в клубе «Ля Рошель»

Австралийский регбист Уилл Скелтон рассказал о необычных штрафах, которые можно получить в его клубе «Ля Рошель».

«У нас есть система штрафов – это рулетка, в которой вы крутите колесо, поделенное на части с различными наказаниями.

Если вы опоздаете, наденете не ту форму, сделаете что-либо, чтобы получить желтую или красную карточку, то одно из наказаний – это автомобиль [Renault] Twingo, купленный капитаном команды примерно за 500 евро. И вы должны ездить на машине неделю.

К уикэнду вам нужно немного ее модифицировать. Вот почему теперь там есть принты с изображением огня, спойлеры – кажется, где-то там еще были фаллоимитатор и множество вещей типа чертовых мохнатых насадок, сабвуферов и тому подобного.

Некоторым парням даже нравится, когда им дают Twingo, потому что у них есть возможность модифицировать его по-своему и сделать все, что они захотят. Мне повезло, так как у меня еще не было повода пользоваться этой машиной, но, думаю, тоже сделаю с ней что-нибудь особенное», – рассказал Скелтон.