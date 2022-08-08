Российский регбист рассказал об отношении к нему в английской премьер-лиге.

— В команду «Бат» я перешел на правах аренды из ЦСКА. Мы приняли решение, посоветовавшись с руководством ЦСКА, что для имиджа команды и получения опыта, было бы неплохо поиграть за границей. В мае должен был вернуться назад и защищать цвета московского клуба. Но случилось то, что случилось — ЦСКА как профессиональная команда прекратил свое существование.

— Почему не вернулись в Россию? Здесь бы вы точно нашли себе работу.

— Не знал, куда мне возвращаться. Это все произошло спонтанно. Позвонили и сказали: «Валер, тебе нужно что-то подыскивать». Естественно, первой мыслью было остаться в Англии, так как я здесь уже играю. Не знал, что будет с профессиональным регби в России. Была неизвестность. Так как все плохо стало у ЦСКА, то не было гарантий, что подобное не произойдет в том же «Динамо». Поэтому чтобы быть уверенным в своем будущем, решил остаться здесь, пока могу. Пришлось срочно подыскивать клуб в Англии.

— Как быстро найти себе команду в такой ситуации?

— У меня был агент, с которым я сел и начал вести переговоры, объяснил всю ситуацию.

Был второй вариант. Стив Даймонд, который подписывал меня в Манчестер в мой первый год в Премьершипе, еще прошлым летом писал: «Валер, не хочешь ли вернуться назад?» Намекал, что даст мне контракт. В итоге остановился на команде «Вустер», в котором теперь работает Стив Даймонд. В принципе было чувство, что надо здесь подписывать. По первому месяцу работы скажу, что, скорее всего, не ошибся.

— Вы говорили, что кто-то из русских игроков получил в Англии отказ из-за национальности. У вас отказы по этой причине были?

— Нет. Скажу свое мнение, почему не было. Во-первых, я здесь уже играл до этого. Люди меня более-менее знают. Во-вторых, у моей жены украинский паспорт. Поэтому нет таких проблем: если ты русский, уезжай отсюда.

В Англии два русских регбиста — я и Кирилл Готовцев. Ни разу не сталкивались с тем, что нас как-то притесняют. Нормально себя чувствуем. Вопросов к нам не возникает.

Но вытаскивать ребят из России сюда тяжело. Один мне сказал, что парню отказали, так как будут вопросы, почему вы в это время подписываете русских. Жалко, что ребята не могут приехать.

— В вашем случае вы думаете, что проходным билетом стала жена-украинка?

— Может быть. Я не кричу, что у меня жена из Украины. Не делаю на это ставку. Здесь есть организация, которая занимается проблемами игроков. Думаю, что наши с Кириллом контракты не стали расторгать, потому что у федерации регби из-за этого могли возникнуть проблемы, так как эта организация будет вступаться за игроков. Это может быть причиной, – сказал Морозов.