Тренер по физподготовке московского «Динамо» перешел на работу в сборную Ирландии по регби-7

Французский специалист Пьер Острюи сообщил, что покинул пост тренера по физподготовке московского «Динамо» и будет работать в сборной Ирландии по регби-7.

«Переезд в Ирландию и новая должность – это большой шаг в моей карьере. Команда и среда, в которой я буду работать, являются одними из лучших в мире.

Конечно, переезд в новую страну вызывает некоторые неудобства, но я уверен, что это сделает меня лучше и сильнее, как тренера и человека.

Я по-прежнему останусь частью динамовской семьи, буду наблюдать за силовой и фитнес-программой на расстоянии, помогать команде, пока они не найдут идеального тренера по физподготовке», – сказал Острюи.