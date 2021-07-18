Регбист Артемьев: «В мире мало кто так мучает детей в фигурном катании, как это делаем мы. Дети получают огромное количество травм»

Капитан сборной России по регби Василий Артемьев поделился мнением о женском одиночном фигурном катании и о раннем завершении спортивной карьеры фигуристок.

«Мы живем в России, где до сих пор широко используется система подготовки спортсменов, которая существовала еще в Советском Союзе. Главное там – заточенность на результат, которая идет у нас в спорте уже с шести-семи лет – и в хоккее, и в футболе, и в баскетболе. И эта нацеленность на результат с детства во многом является причиной того, что мы видим во взрослом возрасте.

Такие требования результата с детских соревнований есть и в индивидуальных видах спорта – например, в фигурном катании, легкой атлетике, спортивной ходьбе. Юные атлеты там выполняют тренировочные объемы профессиональных взрослых спортсменов. Мало кто еще так делает – поэтому Россия так успешна в некоторых индивидуальных видах спорта.

Я не большой фанат ранней специализации спортсменов и всячески это подчеркиваю. Но именно из-за этой ранней специализации мы имеем результат: к 14 годам в фигурном катании, в художественной гимнастике, где-то в спортивной гимнастике, в легкой атлетике и некоторых других индивидуальных видах спорта мы начинаем брать медали.

Но мы начинаем получать этот самый желаемый результат потому, что мало где так мучают детей – если уж говорить откровенно. Может быть, с этим кто-то не согласится, но мне кажется, что в мире мало кто так мучает детей в фигурном катании, как это делаем мы.

Что такое фигурное катание сейчас? Это в основном прыжки – четверные прыжки, которые становятся основой даже женского одиночного.

Когда фигуристки достигают возраста 17-18 лет и перестают быть подростками, то из-за естественного действия гормонов они начинают превращаться во взрослых, растяжка становится хуже, объемы вырастают, и пропадает такая же способность к прыжкам, как у 14-летних спортсменок. Следующее поколение уже приходит им на замену и наступает на пятки. Это такой вид спорта.

В России с 5-6 лет фигуристки так тренируются и ничего другого не знают. Зато приносят результат. Как раз такая заточенность на обязательные победы с детства и приводит к этому.

Но это огромная нагрузка на детский позвоночник, на растущий организм. Те дети, которые не дошли до высшего уровня и о которых мы ничего не знаем, получают огромное количество травм – позвоночника и других частей тела.

Попробуйте попрыгать на асфальт по несколько часов в день с высоты – и поймете, что это такое. Я не слишком искушен в этом, но такое впечатление у меня сложилось, пока я следил за этим видом спорта.

Да, благодаря этому мы можем все выиграть, потому что у нас лучшие прыгуньи на льду, но что с этими людьми становится после спорта, мы редко узнаем. А те, кто не добился таких высоких результатов... я просто разговаривал с фигуристами, которые на вышли на такой уровень, и каждый второй там перенес операцию на позвоночнике.

Оправдывает ли цель средства? Не мне решать. Но здесь мы имеем медали, согласен.

А в других странах такими нагрузками не занимаются, но зато фигуристки там могут до 30 лет спокойно катать, брать третье место на мире, на Европе, в лучшем случае на Олимпиаде, и при этом жить свою лучшую жизнь и не заканчивать карьеру в 17 лет, не страдать психическими расстройствами и так далее. Может быть, я наговорил лишнего. Но это мое мнение», – сказал Артемьев.